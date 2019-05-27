Телефон стал неотъемлемой частью нашей жизни. Когда с ним что-то случается - это проблема. В народе существует ряд примет и суеверий, который связаны с телефоном. Spellonyou.ru пишет о том, что значит разбить телефон, согласно приметам.

Когда рассыпается на осколки любая личная вещь, будь то чашка или телефон, это означает скорый крах всех надежд и чаяний. Причем если виновником катастрофы стали вы сами - контролируйте свои поступки, чтобы случайно не спровоцировать разрушение собственных начинаний. Когда причиной "крушения" выступают сторонние силы - обратите внимание на окружение. Где-то рядом с вами обретается тайный недоброжелатель.

любая личная вещь, будь то чашка или телефон, это означает скорый крах всех надежд и чаяний. Причем если виновником катастрофы стали вы сами - контролируйте свои поступки, чтобы случайно не спровоцировать разрушение собственных начинаний. Когда причиной "крушения" выступают сторонние силы - обратите внимание на окружение. Где-то рядом с вами обретается тайный недоброжелатель. Современный телефон содержит множество важной для человека информации. Ее утрата не только приведет к реальным проблемам в личном и профессиональном общении, но и предупредит, что в данный момент своей жизни вы безвозвратно упускаете какие-то важные возможности самореализации.

самореализации. Если вы разбили устаревший и плохо работающий телефон - жалеть совершенно не о чем. Ведь такая несерьезная потеря предвещает, что для вас скоро откроются еще малоизученные жизненные горизонты , судьба-индейка повернется другой, неожиданной стороной. А вот утрата новенькой "мобилы" предупредит, что хороших вестей в ближайшее время ждать не стоит.

, судьба-индейка повернется другой, неожиданной стороной. А вот утрата новенькой "мобилы" предупредит, что хороших вестей в ближайшее время ждать не стоит. Жертва удара или падения совершенно отказывается работать? Срочно проанализируйте события, в которых вы участвуете! Возможно, скоро ваша профессиональная деятельность перестанет зависеть только от ваших решений , и вы постепенно полностью утратите контроль над ситуацией. Необходимо мобилизовать волю к победе и крепко держать "руль" в своих руках.

, и вы постепенно полностью утратите контроль над ситуацией. Необходимо мобилизовать волю к победе и крепко держать "руль" в своих руках. Разбитый экран при сохранении работоспособности основных функций аппарата сулит проблемы на работе , как во взаимоотношениях с коллегами, так и с начальством. Возможно, "добрые" сослуживцы активно плетут интриги у вас за спиной, а руководство снова обойдет с повышением или премией.

, как во взаимоотношениях с коллегами, так и с начальством. Возможно, "добрые" сослуживцы активно плетут интриги у вас за спиной, а руководство снова обойдет с повышением или премией. Когда падает оземь дорогая, статусная модель, будьте готовы к неприятностям на личном фронте. Скорее всего, супружеская лодка скоро даст течь, а подруга предпочтет более состоятельного поклонника. Простенький же телефон, наоборот, ломается к захватывающим любовным приключениям.

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