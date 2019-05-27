Популісти-євроскептики святкують перемогу і у Великій Британії. На виборах до Європарламенту найбільше голосів зібрала партія "Брекзиту", створена два місяці тому. Чи означає це, що в країні побільшало прихильників розлучення з ЄС, і як це позначиться на процесі виходу - розповість Світлана Чернецька, вона у Лондоні.

Ось він, головний переможець на цих виборах. Найджелу Фараджу знову вдалося згуртувати навколо себе прихильників "брекзиту". У його молодої партії навіть чіткої програми немає. Але він пропагує жорсткий розрив стосунків з Європою. І саме це хочуть чути багато втомлених від невизначеності британців.

"Ще ніколи у британській політиці партія, створена всього 6 тижнів тому, не показувала найкращі результати на виборах. Звісно, причина дуже очевидна: ми проголосували за вихід з ЄС на референдумі. Ми мали вийти 29 березня, але цього не сталося", - говорить Найджел Фарадж лідер партії "Брекзит".

А ось правлячі консерватори показали найгірші результати сторіччя. І прихильники, і противники "брекзиту" розчаровані цією партією і її урядом. Адже через три роки після референдуму, кінця-краю "брекзиту" досі немає.

"Очевидно, що це жахливий результат для Консервативної партії. І з цим важко змиритися. Але він показує нам, що люди досі зациклені на референдумі, і хочуть покінчити з "брекзитом"", - говорить Даніель Ганна, депутат Європарламенту від Консервативної партії Великої Британії.

Втім, результати виборів зовсім не означають, що в країні побільшало прихильників "брекзиту". Якщо зібрати усі голоси за партії, які виступають проти виходу з ЄС - вони набирають 35%. Це навіть трохи більше, ніж партія "Брекзиту". Особливо добрі результати показали ліберальні демократи. Вони мають друге місце по країні.

"Оце ніч! Кожен голос за ліберальних-демократів це голос за припинення "брекзиту". Лондонці знову сказали своє слово - вони хочуть залишитися в ЄС", - говорить Іріна Фон Вайсе, депутат Європарламенту від Ліберально-Демократичної партії Великої Британії.

Такий успіх ліберальних демократів пояснюється їхньою чіткою позицією. Вони вимагають другого референдуму із "брекзиту". Тож тепер ще більше шансів, що в країні проведуть нове опитування щодо виходу з ЄС. Щоправда, усе залежатиме від нового прем'єр-міністра. Він визначиться вже до кінця липня.