Верховный суд принял решение касательно роспуска Рады, сообщает "УНН".

Верховный суд отказал в открытии производства по делу по иску к президенту Украины Владимиру Зеленскому о признании противоправным и недействительным Указа президента Украины от 21 мая 2019 года № 303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" в связи с тем, что рассмотрение такого дела отнесено к юрисдикции Конституционного суда Украины.

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"Истец обосновал исковые требования тем, что досрочное прекращение полномочий Верховной Рады Украины нарушает его права как избирателя, который принимал участие в выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года и заинтересован в непрерывной и стабильной работе парламента. Утверждал, что назначение внеочередных выборов в ВР на 21 июля 2019 года тоже нарушает его избирательные права (не только как избирателя, но и как субъекта права на самовыдвижение кандидатом в народные депутаты Украины), а именно препятствует его планам на отдых летом и участию в выборах народных депутатов Украины, как и планировалось, осенью", - говорится в сообщении.

Верховный суд обратил внимание, что Кодекс административного судопроизводства Украины регламентирует порядок рассмотрения не всех публично-правовых споров, а только тех, которые возникают в результате осуществления субъектом властных полномочий именно управленческих функций и рассмотрение которых непосредственно не относится к подсудности других судов.

В решении указано, что конституционный процесс досрочного прекращения полномочий ВР и участие в этом процессе президента Украины не является формой реализации его управленческих функций и не может подпадать под контроль суда административной юрисдикции.

Ранее сообщалось, что назначение Богдана обжаловали в Верховном суде, а также что на Зеленского подали в суд.