Сегодня более 100 000 человек, проживающих в городах и поселках Донбасса на подконтрольной Украине территории, оказались отрезаны от централизованных поставок воды. С мотивацией - из-за накопившихся долгов распределяющих предприятий перед энергетическими компаниями. Право на доступ к воде является естественным международно признанным правом человека.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует немедленного вмешательства правительства Украины в возникшую ситуацию. Поставки воды должны быть восстановлены безотлагательно.

Нынешняя ситуация - прямое следствие равнодушия и непрофессионализма власти, её неспособности обеспечить минимальные стандарты жизни людей. Это результат непомерно возросших тарифов, по которым не могут платить люди, безответственного урезания субсидий, бездарной инфраструктурной политики.

Только за период последнего отопительного сезона 2018-2019 годов долг населения за жилищно-коммунальные услуги вырос более чем на 80% и на начало апреля составлял 69,2 млрд грн. Выросшие в разы тарифы и резкое ужесточение системы субсидий привели к тому, что миллионы семей не в состоянии оплатить коммунальные счета. Астрономические долги грозят срывом подготовки к отопительному сезону, невозможностью в дальнейшем предоставлять жилищно-коммунальные услуги населению, массовыми банкротствами предприятий ЖКХ и энергетики.

Страна просто не выдержит новых экспериментов очередных либерал-реформаторов. Застойная безработица, экономический кризис и нищета не будут преодолены в Украине, пока к власти не придут ответственные и опытные политики.

В случае победы на выборах "Оппозиционная платформа - За жизнь" гарантирует снижение коммунальных тарифов, списание долгов социально уязвимым категориям населения, своевременное и полное начисление субсидий всем украинским семьям, которые требуют поддержки. Мы будем бороться и отстаивать права и интересы украинских граждан.