Арсен Аваков присвоїв "Зірку героя" України полковнику Андрію Соколенку [ Редактировать ]
Сьогодні до роковин смерті, зірку героя України присвоїли полковнику Андрію Соколенку.
З самого початку війни він разом із волонтерами возив на фронт "гуманітарку". Солдати називали його "наш батя" та "кращий з-поміж офіцерів". У травні 2015 фактично самотужки намагався провезти бійцям продукти та одяг крізь заміновану бойовиками зону. І ця дорога стала для нього останньою - Андрій підірвався на міні. У загиблого героя залишилися дружина та донька. Нагороду з рук керівництва міністерства внутрішніх справ - прийняла мати Андрія.
"Ми схиляємо голови перед подвигом та світлою пам’яттю полковника Соколенка, та усіх, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України. Нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно та присвоєно звання героя України з врученням ордену "Золота зірка" посмертно", - говорить Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.
"Серце розділилось на дві половини: одна плаче, гірко плаче. А другу переповнює гордість за сина, за ту вдячність, яку виказали", - говорить Валентина Соколенко, мати героя.
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