Колишній прем'єр-міністр Таїланду Прем Тінсуланон заповів усе своє майно біднякам. Чоловік помер у 98 років від серцевої недостатності.

За словами його помічника, урядник хотів пожертвувати всі свої активи на проекти, спрямовані на покращення життя найбідніших верств населення. Конкретну суму називати відмовився. Однак зазначив, що йдеться про мільйони доларів.