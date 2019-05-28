Фото: Reuters

Накануне товарищеских матчей сборной Бразилии с Гондурасом и Катаром главный тренер "селесао" Тите лишил капитанской повязки Неймара. Об этом сообщает официальный сайт Бразильской конфедерации футбола.

По информации источника, новым капитаном "пентакампеоне" станет опытный защитник Дани Алвес. Ветеран провел наибольшее количество поединков среди вызванных на Кубок Америки игроков - 138 матчей. Последний раз он был капитаном сборной в товарищеском матче с Германией в марте 2018 года.

Копа Америка состоится в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Команда Тите попала в группу А, где проведет поединки со сборными Боливии, Венесуэлы и Перу.

Читайте также: Месси превзошел Роналду по голам, а звезда "Реала" выдвинул жесткое условие клубу.