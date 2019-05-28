Московський суд залишив під вартою українських моряків [ Редактировать ]
Московський міськсуд залишив під вартою до кінця липня ще вісьмох українських моряків. Таким чином відхилено апеляції на продовження арешту усім двадцятьом чотирьом військовополоненим.
Про це повідомив адвокат Микола Полозов. Нагадаю, напередодні у Кремлі заявили, що не виконуватимуть ухвали Міжнародного трибуналу ООН із морського права, тож українці залишатимуться під вартою до завершення слідства та суду. Як відомо, цієї суботи трибунал зобов'язав Росію повернути судна та негайно відпустити моряків, захоплених у Керченській протоці.
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