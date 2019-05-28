Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Литовской Республики Гитанас Науседою и поздравил его с убедительной победой на выборах.

Президент пожелал Гитанас Науседи успехов в развитии Литовского государства.

Он также поблагодарил литовскую сторону за неизменную политическую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и помощь в укреплении обороноспособности нашей страны.

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Глава государства отметил важную роль Литвы в поддержке курса европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Кроме этого, было подтверждено обоюдное настрой на укрепление стратегического партнерства Украины и Литвы и углубления двустороннего сотрудничества во всех сферах взаимной заинтересованности.

Президент Украины и его литовский коллега договорились поддерживать личный диалог и обсудили возможные дальнейшие двусторонние контакты.

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