Зеленский провел телефонный разговор с президентом Литвы: о чем говорили [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Литовской Республики Гитанас Науседою и поздравил его с убедительной победой на выборах.
Президент пожелал Гитанас Науседи успехов в развитии Литовского государства.
Он также поблагодарил литовскую сторону за неизменную политическую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и помощь в укреплении обороноспособности нашей страны.
Глава государства отметил важную роль Литвы в поддержке курса европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Кроме этого, было подтверждено обоюдное настрой на укрепление стратегического партнерства Украины и Литвы и углубления двустороннего сотрудничества во всех сферах взаимной заинтересованности.
Президент Украины и его литовский коллега договорились поддерживать личный диалог и обсудили возможные дальнейшие двусторонние контакты.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский намерен внести в парламент законопроект о референдуме. А также Зеленский намерен внести в парламент законопроект о референдуме
по теме
Зеленский вернул гражданство Михеилу Саакашвили
Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили
Зеленский назначил секретаря СНБО: кто им стал
Владимир Зеленский подписал указ о назначении секретаря СНБО Украины
Первая леди Украины с мужем попали на обложку глянца
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой попали на обложку украинского глянца
У Зеленского показали логотип партии "Слуга народа" (фото)
У президентской партии "Слуга народа" появился логотип
В Кремле высказались о судьбе задержанных моряков
Песков рассказал о позиции Кремля в отношении освобождения украинских моряков