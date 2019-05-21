Как решить конфликт с Венгрией: Климкин дал совет Зеленскому [ Редактировать ]
Глава МИД Украины Павел Климкин заявляет, что в ходе встречи с президентом Владимиром Зеленским рассказал ему о тех действиях, которые необходимо сделать, чтобы наладить отношения между Украиной и Венгрией. Об этом он сообщил в интервью изданию "Левый берег".
С точки зрения министра, в ситуации, сложившейся с Венгрией есть и вина украинской стороны.
"Нам нужна очень простая вещь: чтобы венгры оставались и украинскими гражданами, и венграми, не меняя своей идентичности. Для этого нужно, чтобы они владели украинским языком и понимали, в какой стране находятся", - отметил Климкин.
По его словам, "идти дальше - это нарываться на мегаконфликт с Венгрией".
"Есть последовательность шагов, которые должна сделать Венгрия, а есть вещи, которые должны сделать мы - и тогда конфликт можно урегулировать", - считает министр.
Раньше сообщалось о том, что Климкин поддержал инициативу Зеленского. А также Климкин заявил о ближайших планах.
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