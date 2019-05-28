Популярная певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова взбудоражила фанатов новым фото из спортзала.



"Если честно, я королева не связных фоток и под ними постов. Ну вот сейчас же по идее тут должны быть 10 советов, как привести себя в форму, а у меня в голове 14 бизнес проектов и во время зала я думаю не о попе, а о том, как бы аренда была окупаемой. 2 дня без фоток в инсте, один вечер на дне, одно утро в любви. И, кажется, я захожу на новый круг этой офигительной жизни. Все. Пошла качать мозги", - написала Седокова.

Ранее сообщалось, что сын Наташи Королевой ошарашил снимком с возлюбленной.