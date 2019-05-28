Анна Седокова шокировала пышными формами (фото) [ Редактировать ]
Популярная певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова взбудоражила фанатов новым фото из спортзала.
"Если честно, я королева не связных фоток и под ними постов. Ну вот сейчас же по идее тут должны быть 10 советов, как привести себя в форму, а у меня в голове 14 бизнес проектов и во время зала я думаю не о попе, а о том, как бы аренда была окупаемой. 2 дня без фоток в инсте, один вечер на дне, одно утро в любви. И, кажется, я захожу на новый круг этой офигительной жизни. Все. Пошла качать мозги", - написала Седокова.
Если честно, я королева не связных фоток и под ними постов 😂 Ну вот сейчас же по идее тут должны быть 10 советов, как привести себя в форму, а у меня в голове 14 бизнес проектов и во время зала я думаю не о попе, а о том, как бы аренда была окупаемой 😂 2 дня без фоток в инсте, один вечер на дне, одно утро в любви. И, кажется, я захожу на новый круг этой офигительной жизни. И, конечно, не могу не добавить к этому «оливье» что на этой неделе премьера клипа «Санта-Барабара» и он будет хорош! Все. Пошла качать мозги ❤️
Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)
Ранее сообщалось, что сын Наташи Королевой ошарашил снимком с возлюбленной.
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