Известная украинская певица Оля Полякова часто радует своих фанатов необычными и пикантными нарядами, а также демонстрирует экстравагантные сценические костюмы для своих концертов и делится с поклонниками даже редкими "домашними" фото. В этот раз знаменитость опубликовала фото со специфическим эффектом.

На представленных кадрах видно, что Полякова попыталась при помощи специальной маски из социальной сети подчеркнуть свои глаза и губы. При этом Оля поинтересовалась, нравится ли поклонникам ее преображение.

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Также певица в шутку отметила, что теперь ее действительно не узнать и она более похожа на ребенка или подростка, чем на взрослую женщину.

"Ну и рот у этой детки", - подписала фото звезда.

Раньше сообщалось о том, что Полякова рассказала, как удачно выйти замуж. А также Полякова обвинила в плагиате американскую звезду.