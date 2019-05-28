"Ну и рот у этой детки": Полякова ошарашила новым фото [ Редактировать ]
Известная украинская певица Оля Полякова часто радует своих фанатов необычными и пикантными нарядами, а также демонстрирует экстравагантные сценические костюмы для своих концертов и делится с поклонниками даже редкими "домашними" фото. В этот раз знаменитость опубликовала фото со специфическим эффектом.
На представленных кадрах видно, что Полякова попыталась при помощи специальной маски из социальной сети подчеркнуть свои глаза и губы. При этом Оля поинтересовалась, нравится ли поклонникам ее преображение.
Также певица в шутку отметила, что теперь ее действительно не узнать и она более похожа на ребенка или подростка, чем на взрослую женщину.
"Ну и рот у этой детки", - подписала фото звезда.
Раньше сообщалось о том, что Полякова рассказала, как удачно выйти замуж. А также Полякова обвинила в плагиате американскую звезду.
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