Звезда "Кадетов" изменился до неузнаваемости и шокировал фанатов [ Редактировать ]
Звезда "Кадетов" Борис Корчевников занимает пост ведущего в одной из популярных российских передач. Многие фанаты обратили внимание на перемены во внешности звезды.
По их мнению, он набрал несколько килограммов, и теперь его просто не узнать. Ранее ведущий признавался, что не является поклонником фитнеса и диет, но благодаря насыщенному графику работы не набирает лишние килограммы.
В 2015 году у Корчевникова нашли доброкачественную опухоль мозга. Тогда новообразование удалось вовремя обнаружить и удалить. К слову, некоторые поклонники предположили, что лишние килограммы - это результат очередного курса гормонального лечения. Однако ранее ведущий неоднократно подчеркивал, что он абсолютно здоров, а иначе не смог бы так много работать.
Ранее сообщалось, что Анна Седокова шокировала пышными формами, а также что известный российский комик попал в базу "Миротворца".
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