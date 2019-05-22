"У меня рак": известная украинская ведущая шокировала признанием [ Редактировать ]
Украинская телеведущая и актриса Янина Соколова сделала откровенное признание о болезни. Так, она написала пост на своей странице в Facebook, в котором призналась, что больна раком.
"Нет, это не монтаж. Именно так я выгляжу сейчас. Семь месяцев назад я узнала, что у меня рак. За 7 месяцев я его поборола. Публичное и реальная жизнь часто очень контрастна. Пока общество "обсасывало" скандальный эфир с Приходько в ноябре, который мы записали заранее, я лежала в реанимации, подсоединена к аппаратам, нашпигованная катетарамы по всему телу и с дырками в животе", - пишет Янина.
Телеведущая рассказала, что за это время она пережила 30 лучевых терапий и 4 курса химиотерапии.
Как следствие, она потеряла волосы, брови, ресницы, пару органов, но у нее "осталась огромная любовь в сердце".
Ранее мы писали о том, что у жены легендарного голкипера обнаружили рак.
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