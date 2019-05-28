Apple выпустила новый iPod Touch [ Редактировать ]
Компания Apple представила во вторник новый портативный мультимедийный проигрыватель iPod Touch седьмого поколения.
Как отмечается в пресс-релизе, размещенном во вторник на сайте Apple, в новинке использован созданный компанией чип A10 Fusion, обеспечивающий высокое качество изображения. Кроме того, на новом iPod с памятью 256 GB появилась функция Group FaceTime, обеспечивающая звонки с членами семьи, друзьями или коллегами в режиме видео- или аудиоконференции.
"Мы выпускаем самое доступное по цене устройство на базе операционной системы iOS, действующее в два раза быстрее, чем раньше, в котором имеется функция Group FaceTime и применяется технология дополненной реальности, - отметил вице-президент Apple по вопроcам маркетинга Грег Джосвик. - Стартовая цена составляет лишь $199".
Прием заказов на новый iPod на сайте компании уже начат, а в продаже он появится позднее на этой неделе.
Отметим, что предыдущая модель Ipod Touch была представлена еще в июле 2015 года.
Раньше сообщалось о том, что Forbes назвал самый дорогостоящий бренд. А также YouTube вводит новые правила.
по теме
Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 бьет рекорды продаж
Все компании любят хвастаться успехами продаж своих продуктов, особенно часто среди производителей смартфонов это делает Xiaomi
Вокруг Apple разгорелся крупный скандал
Apple столкнулась с групповым иском в США: что случилось
YouTube вводит новые правила: что изменится
YouTube с августа этого года поменяет правила
Huawei перестанет обновлять Android: что случилось
Смартфоны Huawei потеряют доступ к обновлениям Android.
В США собрали первый урожай, выращенный роботами
объявлен продаж овощей, выращенных роботами