Apple столкнулась с групповым иском в США. Компанию обвиняют в продаже личных данных пользователей iTunes.

Иск подали жители штатов Мичиган и Род-Айленда. Они утверждают, что Apple продает информацию о пользователях iTunes без их согласия.

По их версии любой желающий может приобрести список покупателей iTunes, который отвечает определенному набору требований. В заявлении даже указали примерные расценки.

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К примеру, список с именами и адресами всех незамужних женщин с высшим образованием, старше 70 лет, с семейным доходом более $80 000, которые покупали музыку кантри, обойдется в 136 долларов за тысячу пользователей.

Истцы требуют компенсации $250 каждому пострадавшему в Род-Айленде и $5000 в Мичигане. Цифры основаны на законе о конфиденциальности каждого штата.

Этот иск является серьезным ударом по репутации Apple, которая славится своим трепетным отношением к конфиденциальности. Тим Кук неоднократно заявлял об этом, как о преимуществе Apple перед другими компаниями.

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