День миротворця ООН відзначають сьогодні у світі. Українські військові вже 27 років беруть участь у місіях по всій планеті. За цей час 55 із них загинули під час виконання завдань.

Наші армійці гідно конкурують із військовиками найсильніших армій світу, - про що свідчить запит на участь українців у місіях з урегулювання військових конфліктів.

Цього року на запрошення Секретаріату ООН ухвалено збільшити чисельність наших миротворців і відрядити їх до складу місії ООН у Малі. Побільшає серед блакитних шоломів і українських жінок-військових.

"Близько 40 тисяч військовослужбовців взяли участь у більш 27 міжнародних операціях. Українські миротворці виконували завдання в країнах колишньої Югославії, на Африканському континенті, в країнах близького і далекого сходу. Станом на сьогодні, 347 військовослужбовців ЗСУ беруть участь у 8 міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під проводом ООН, НАТО", - зазначив Валентин Левчик, заступник начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій ГШ ЗСУ.