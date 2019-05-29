В среду, 29 мая, около 6:15, в Днепре на Набережной Заводской столкнулись автомобили Daewoo и Volvo. В результате аварии пострадали два человека, передает "Информатор".

Оба транспортных средства ехали в направлении центра. Инцидент произошел возле поворота на улицу Павлова.

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Как рассказали патрульные, предварительно, Volvo стоял на красный сигнал светофора, а в это время в него сзади врезался Daewoo. Водитель последнего объяснил правоохранителям, что не заметил автомобиль, потому что его ослепило солнце.

Фото: Информатор

В ДТП пострадал водитель и пассажир Daewoo - оба парня получили травмы на лице. Их забрала скорая в 16-ю городскую больницу.

Ранее сообщалось, что в Харькове байкер сбил насмерть пешехода, а также под Киевом после ДТП похитили женщину.