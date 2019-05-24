В пятницу, 24 мая, в Бориспольском районе Киевской области произошло ДТП с участием двух автомобилей. После чего одну из участниц аварии увезли в неизвестном направлении на втором автомобиле, передает "Информатор".

В 12:15 в Киеве и области введен оперативный план "Сирена".

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По предварительной информации, в одном из сел Бориспольского района автомобиль Skoda серого цвета перегородил дорогу Toyota и допустил столкновение. После чего женщина-водитель Toyota пропала, а машина осталась стоять посреди дороги.

Skoda уехала в неизвестном направлении. Сейчас автомобиль разыскивают правоохранители. По неподтвержденной информации, женщина-водитель Toyota работает в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Киеве под кинотеатром нашли труп, а также под Одессой микроавтобус переехал 8-летнего ребенка.