Под Киевом после ДТП похитили женщину [ Редактировать ]
В пятницу, 24 мая, в Бориспольском районе Киевской области произошло ДТП с участием двух автомобилей. После чего одну из участниц аварии увезли в неизвестном направлении на втором автомобиле, передает "Информатор".
В 12:15 в Киеве и области введен оперативный план "Сирена".
По предварительной информации, в одном из сел Бориспольского района автомобиль Skoda серого цвета перегородил дорогу Toyota и допустил столкновение. После чего женщина-водитель Toyota пропала, а машина осталась стоять посреди дороги.
Skoda уехала в неизвестном направлении. Сейчас автомобиль разыскивают правоохранители. По неподтвержденной информации, женщина-водитель Toyota работает в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в Киеве под кинотеатром нашли труп, а также под Одессой микроавтобус переехал 8-летнего ребенка.
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