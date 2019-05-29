На Львівщині у шахті загинули гірники [ Редактировать ]
На Львівщині стався обвал у шахті. Двоє робітників загинули. Як повідомив у Facebook голова Незалежної спілки гірників України Михайло Волинець, - вночі, на глибині 242 метрів обвалилася порода.
Загалом у шахті працювали 69 гірників, безпосередньо на аварійній ділянці - 21. Тіла обох загиблих уже дістали з-під завалів. Одному було 22 роки. Другому - 48 років, у нього залишилося троє дітей.
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