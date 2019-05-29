В ночь на 29 мая в Киеве на перекрестке улиц Набережно-Рыбальской и Электриков произошло мото-ДТП с пострадавшими. Столкнулись автомобиль Hyundai Elantra и мотоцикл Honda. В результате аварии в больницу забрали девушку, которая была за рулем байка, передает "Информатор".

По предварительной информации, Hyundai ехал по набережной в сторону Почтовой площади. В этот момент группа байкеров, которая двигалась во встречном направлении, поворачивала с набережной на Электриков.

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На пересечении улиц автомобиль и мотоцикл столкнулись. За рулем байка была девушка. Она получила незначительные травмы, но была госпитализирована в больницу. Стоит отметить, что за рулем Hyundai был гражданин Алжира.

Во время оформления аварии движение на данном перекрестке было затруднено. На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Подробности аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Днепре водитель сбил мужчину на переходе, а также авто на скорости влетел в остановку.