Известная украинская телеведущая Леся Никитюк не перестает шокировать своих поклонников. В этот раз знаменитость опубликовала в своем Instagram фото в образе сексуальной супергероини.

На снимке Леся одета в костюм чудо-женщины из комиксов DC.

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Фанаты известной ведущей оценили ее эпатажный образ и не смогли пройти мимо, чтобы не оставить лестный комментарий.

"Леся, какая ты красивая!", "Настоящая Чудо-женщина!", "В игру престолов тебя, Леся!", "Леся, вы как всегда непревзойденная".

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