Леся Никитюк похвасталась формами в пикантном костюме супергероя [ Редактировать ]
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк не перестает шокировать своих поклонников. В этот раз знаменитость опубликовала в своем Instagram фото в образе сексуальной супергероини.
На снимке Леся одета в костюм чудо-женщины из комиксов DC.
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Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk)
Фанаты известной ведущей оценили ее эпатажный образ и не смогли пройти мимо, чтобы не оставить лестный комментарий.
"Леся, какая ты красивая!", "Настоящая Чудо-женщина!", "В игру престолов тебя, Леся!", "Леся, вы как всегда непревзойденная".
Ранее сообщалось, что Джанабаева ошарашила откровенным декольте, а Оля Полякова обвинила в плагиате американскую звезду.
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