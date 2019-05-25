Джанабаева ошарашила откровенным декольте [ Редактировать ]
40-летняя Альбина Джанабаева прилетела во Францию в предпоследний день Каннского кинофестиваля. Певица появилась на премьерном показе фильма "Соблазн" французского режиссера Жюстин Трие.
Альбина выбрала эффектный наряд для дефиле по красной ковровой дорожке. Она надела алое платье макси длины с экстремальным декольте. Многие гости кинофестиваля назвали наряд самым откровенным в день премьеры.
"Этот волшебный день завершен просмотром великолепной картины "Соблазн". А начали с атмосферного коктейля", - поделилась Джанабаева с поклонниками в Instagram.
Этот волшебный день завершён просмотром великолепной картины Sibyl режиссёра Justine Triet 😘👌🏻 А начали с атмосферного коктейля @mastercard 🥰 Платье от @dress_code_black_tie Jewelry @vadim_jeweller @festivaldecannes #CannesFilmsFestival #БесценныеВпечатления
Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)
Ранее сообщалось, что бывшая жена Потапа пришла на свадьбу с новым возлюбленным.
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