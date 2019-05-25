40-летняя Альбина Джанабаева прилетела во Францию в предпоследний день Каннского кинофестиваля. Певица появилась на премьерном показе фильма "Соблазн" французского режиссера Жюстин Трие.

Альбина выбрала эффектный наряд для дефиле по красной ковровой дорожке. Она надела алое платье макси длины с экстремальным декольте. Многие гости кинофестиваля назвали наряд самым откровенным в день премьеры.

"Этот волшебный день завершен просмотром великолепной картины "Соблазн". А начали с атмосферного коктейля", - поделилась Джанабаева с поклонниками в Instagram.

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