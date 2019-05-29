Среди провоцирующих факторов такого неприятного явления, как мешки под глазами, специалисты называют гормоны, недомогания, генетику.



Нарушения почек. Мешки под глазами могут быть сигналом организма о возникшей почечной недостаточности, остром гломерулонефрите, пузырно-мочеточниковом рефлюксе. Если возникли сильно выраженные припухлости под глазами, и они долго не проходят, нужно отправляться в поликлинику на обследование.

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Болезни сосудов и сердца. Появление мешков под глазами может быть спровоцировано застоем крови в периферических тканях, и причиной такого застоя могут быть проблемы сердечно-сосудистой системы. Отечность век может указывать на сердечную недостаточность, гипертонию, воспаление в миокарде.



Проблемы эндокринного характера. Нарушения обмена веществ из-за дисфункции щитовидной железы также могут способствовать появлению злосчастных мешков. При подобных нарушениях наблюдаются еще сильная усталость, снижение тонуса и настроения, бессонница.

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Наследственность и возраст. Мешки под глазами, появившиеся у человека в детстве или подростковом возрасте и оставшиеся на все последующие годы - знак унаследованной с родительскими генами особенности. Но появиться мешки могут и в связи с возрастными изменениями. Ученые отмечают, что по мере старения тела периорбитальная клетчатка разрастается, заполняя область нижнего века. Почему так происходит, науке до сих пор непонятно.



Гормональные изменения. У женщин причиной возникновения мешков под глазами может быть нестабильность гормонального фона, обусловленная процессами в некоторых фазах менструального цикла. В какие-то дни месяца тело женщины начинает задерживать жидкость. Увы, лицо при этом может выглядеть отечным.

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Болезни носовых пазух. При этом не только появляются набухшие нижние веки, но и наблюдаются боли в зоне лба, носа, а также повышается температура. Общая симптоматика напоминает простуду.



Аллергия. Во время приступа аллергии высвобождается гистамин, который расширяет кровеносные сосуды и увеличивает проницаемость венозных сосудов, что непосредственно приводит к образованию отеков.



Неправильное использование косметики. Если кожа в области век обрабатывается слишком большим количеством крема, спустя время могут появиться мешки.



Образ жизни. Избыток солнца и сигарет, соли и сахара в рационе питания, потребление алкоголя и даже слишком горячие ванны - все это также может быть причинами, способствующими образованию мешков под глазами из-за возникающих в связи с ними нарушений кровообращения.

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