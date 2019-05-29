Ученые из Австралии утверждают, что поцелуи могут быть опасными для здоровья. Исследователь Эрик Чау из Университета Монаша установил, что во время поцелуя можно заразиться оральной формой гонореи.

В ходе наблюдения за здоровьем 3677 мужчин, специалисты обнаружили инциденты передачи гонореи даже без полового акта. Среди заразившихся болезнь были и те, кто использовал презерватив во время полового акта, и те, кто только целовался с инфицированным партнером.

Ученые отмечают, что возбудитель гонореи становится более устойчивым к антибиотикам и прогрессирует в супергонорею. Специалисты проведут ряд исследований, чтобы узнать способно ли ополаскивание рта специальными средствами снизить риск передачи инфекции.

Ранее сообщалось, что невинный поцелуй изуродовал ребенка.