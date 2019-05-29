Поцелуи передают опасную болезнь - ученые [ Редактировать ]
Ученые из Австралии утверждают, что поцелуи могут быть опасными для здоровья. Исследователь Эрик Чау из Университета Монаша установил, что во время поцелуя можно заразиться оральной формой гонореи.
В ходе наблюдения за здоровьем 3677 мужчин, специалисты обнаружили инциденты передачи гонореи даже без полового акта. Среди заразившихся болезнь были и те, кто использовал презерватив во время полового акта, и те, кто только целовался с инфицированным партнером.
Ученые отмечают, что возбудитель гонореи становится более устойчивым к антибиотикам и прогрессирует в супергонорею. Специалисты проведут ряд исследований, чтобы узнать способно ли ополаскивание рта специальными средствами снизить риск передачи инфекции.
Ранее сообщалось, что невинный поцелуй изуродовал ребенка.
по теме
Какие продукты полезны для работы мозга
Эти продукты содержат большое количество лютеина, обеспечивающего долгое нейронное здоровье.
Здоровое питание: диетолог рассказала об основных правилах
Известный диетолог поделилась основами правильных пищевых привычек
В Украине появятся новые должности врачей
В Украине появятся врачи физической и медицинской реабилитации, физические и эрготерапевты
Медики раскрыли неожиданное свойство сыра
Мнение о том, что сыр увеличивает уровень холестерина в крови, ошибочно, отметили ученые
Чем заменить вредные продукты
Существует очень большое количество продуктов, которые вкусные, но очень вредные