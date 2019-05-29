Війна на Донбасі: бойовики активізувалися на Донецькому напрямку [ Редактировать ]
На сході країни російські окупанти активізувалися на Донецькому напрямку. Зранку там зафіксовано сім ворожих збройних провокацій. Найгарячіше було в районі селища Піски. Від початку доби бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ із 82 мінометів і протитанкових керованих ракет.
Потужний обстріл зі ствольної артилерії 122 калібру найманці влаштували поблизу Водяного. По наших опорниках випустили маже півсотні снарядів. Аби вгамувати противника, українські підрозділи відповідали вогнем з гранатометів та піхотної зброї.
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