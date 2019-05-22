Зеленский назначил заместителя главы СБУ [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности Украины. Указ был обнародован на сайте президента.
"Назначить Баканова Ивана Геннадьевича первым заместителем Председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины" - говорится в сообщении.
Ранее Владимир Зеленский назначил представителя президента в Кабмине, а также нового начальника Генштаба.
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