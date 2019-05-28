Популярный российский юморист Михаил Галустян попал в базу украинского сайта "Миротворец".

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Артист сознательно нарушил госграницу Украины с целью проникновения в оккупированный Крым. Об этом говорится на сайте "Миротворец".



"Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым. Незаконная коммерческая деятельность в аннексированном Крыму", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российский актер нарушил запрет и пересек украинскую границу через поле.