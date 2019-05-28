Известный российский комик попал в базу "Миротворца" [ Редактировать ]
Популярный российский юморист Михаил Галустян попал в базу украинского сайта "Миротворец".
Артист сознательно нарушил госграницу Украины с целью проникновения в оккупированный Крым. Об этом говорится на сайте "Миротворец".
"Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым. Незаконная коммерческая деятельность в аннексированном Крыму", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российский актер нарушил запрет и пересек украинскую границу через поле.
по теме
"Сладкая булочка": Лобода показала годовалую дочь
Популярная украинская певица Светлана Лобода трогательно поздравила свою младшую дочь с днем рождения
Алина Гросу показала "грязные" танцы (видео)
Популярная певица Алина Гросу на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Грязные танцы"
Седокова вернулась в Украину
Украинская певица Анна Седокова, которая уже длительное время проживает в России, вернулась в Киев
Анна Седокова шокировала пышными формами (фото)
Популярная певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова взбудоражила фанатов новым фото из спортзала
Первая леди Украины с мужем попали на обложку глянца
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой попали на обложку украинского глянца