Крушение Ми-8: названы возможные причины катастрофы [ Редактировать ]
Военная прокуратура рассматривает несколько версий катастрофы вертолета Ми-8 во время учебного полета в Ривненской области. Об этом на брифинге во Львове рассказал начальник управления военной прокуратуры Западного региона Юрий Табака, передает "Униан".
"Следствием рассматривается несколько версий, в том числе и техническая неисправность, некачественное топливо, некачественная подготовка к проведению полетов. Все эти версии отрабатываются в ходе досудебного расследования", - сказал Табака.
По словам прокурора, все версии будет отрабатывать следствие, и каждой версии будет дана правовая оценка.
Ранее мы писали о том, что были найдены тела погибших и названы их имена. Также Зеленский отреагировал на авиакатастрофу Ми-8.
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