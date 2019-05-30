Военная прокуратура рассматривает несколько версий катастрофы вертолета Ми-8 во время учебного полета в Ривненской области. Об этом на брифинге во Львове рассказал начальник управления военной прокуратуры Западного региона Юрий Табака, передает "Униан".

"Следствием рассматривается несколько версий, в том числе и техническая неисправность, некачественное топливо, некачественная подготовка к проведению полетов. Все эти версии отрабатываются в ходе досудебного расследования", - сказал Табака.

По словам прокурора, все версии будет отрабатывать следствие, и каждой версии будет дана правовая оценка.

Ранее мы писали о том, что были найдены тела погибших и названы их имена. Также Зеленский отреагировал на авиакатастрофу Ми-8.