Президент Владимир Зеленский поедет с визитом в Берлин. По словам заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, это состоится во второй половине июня, пишет "Укринформ".

"Мы работаем над тем, чтобы организовать визит в ближайшее время. Скорее всего, это будет во второй половине июня, пока дата в обработке. В частности, сегодня вопрос о визите в Берлин будет обсуждаться в рамках встречи президента Зеленского с двойкой министров иностранных дел Германии и Франции", - сказал Боднар.

Он выразил надежду, что будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, реформы и противодействие российской агрессии.

Ранее Зеленский встретится с четырьмя иностранными министрами.