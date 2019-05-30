Сьогодні президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення з посад двох міністрів і голови Служби безпеки України.

Прес-служба глави держави, зокрема повідомила, що йдеться про міністрів закордонних справ Павла Клімкіна та оборони Степана Полторака. Третє подання стосується звільнення Василя Грицака з посади голови Служби безпеки України.