Володимир Зеленський вніс подання про звільнення з посад двох міністрів [ Редактировать ]
Сьогодні президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення з посад двох міністрів і голови Служби безпеки України.
Прес-служба глави держави, зокрема повідомила, що йдеться про міністрів закордонних справ Павла Клімкіна та оборони Степана Полторака. Третє подання стосується звільнення Василя Грицака з посади голови Служби безпеки України.
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