Три человека погибли в результате жуткого ДТП под Тернополем. Авария произошла 30 мая около села Зарудье в Збаражском районе, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

По предварительной информации, не разминулись грузовик MAN и внедорожник Mitsubishi. Одна из версий, которую отрабатывают правоохранители, Mitsubishi L200 двигался в направлении Тернополя, выехал на встречную полосу и врезался в фуру.

В момент аварии в легковом автомобиле находились пятеро мужчин. Трое погибли сразу, еще двое госпитализированы в больницу. Состояние одного из пострадавших - очень тяжелое. За его жизнь борются медики. Водитель грузовика жив.

По факту инцидента начато расследование.

Ранее сообщалось, что под Киевом после ДТП похитили женщину.