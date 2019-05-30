Жуткое ДТП под Тернополем, трое погибших (фото) [ Редактировать ]
Три человека погибли в результате жуткого ДТП под Тернополем. Авария произошла 30 мая около села Зарудье в Збаражском районе, сообщили в пресс-службе Нацполиции.
По предварительной информации, не разминулись грузовик MAN и внедорожник Mitsubishi. Одна из версий, которую отрабатывают правоохранители, Mitsubishi L200 двигался в направлении Тернополя, выехал на встречную полосу и врезался в фуру.
В момент аварии в легковом автомобиле находились пятеро мужчин. Трое погибли сразу, еще двое госпитализированы в больницу. Состояние одного из пострадавших - очень тяжелое. За его жизнь борются медики. Водитель грузовика жив.
По факту инцидента начато расследование.
Ранее сообщалось, что под Киевом после ДТП похитили женщину.
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