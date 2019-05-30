В Ізраїлі призначені повторні парламентські вибори. Депутати Кнесету саморозпустилися. Без шуму й пилу.

Яка причина такої досить дивної для українських нардепів відповідальності? Про це у матеріалі.

Усі парламентські вибори в Ізраїлі завжди були достроковими, але це історичний прецедент - новообраний Кнесет 21 скликання не працював і півтора місяці. По суті, першим і єдиним його рішенням став закон про саморозпуск.

"Закон про розпуск Кнесету 21 скликання в третьому читанні. "За" - 74, "проти" - 45. Закон затверджений в трьох читаннях", - зазначає Юлій Едельштейн, спікер кнесету.

Тепер уже колишній кнесет був сформований після виборів 9 квітня цього року. Створювати уряд за їх підсумками президент доручив керівнику правої партії "Лікуд" Беньяміну Нетаніягу - чинному главі уряду. На це відвели місяць, потім додатковий час - ще два тижні.

Перемовини були складними, тривалими і успіхом не завершилися. Суперечки точилися навкруги Закону про призов, який просуває партія Наш Дім Ізраїль на чолі з вихідцем з Молдови Авігдором Ліберманом. Ця партія вимагає зобов'язати ультраортодоксів служити армії, проти чого категорично проти релігійні партії.

"Лікуд" не впорався з цим завданням - сформувати коаліцію, створити уряд. Через їх зближення з ультраортодоксами, вони повністю несуть відповідальність за те, що Ізраїль тепер знову повертається до виборів", - заявляє Авігдор Ліберман, голова партії "Наш Дім Ізраїль".

Нетаніягу в усьому звинувачує Лібермана. Мовляв, зрадив ідеали правих. У лівому таборі свято. На нових виборах у них хороші шанси набрати більше мандатів і отримати право сформувати коаліційний уряд.

"Це неймовірно, просто неймовірно! Авігдор Ліберман тепер є частиною "лівого" табору. Він з "лівого" блоку. Ви віддаєте йому голоси за "правих", а він не голосує за "правий" уряд. Це те, що ми бачимо", - наголосив Беньямін Нетаніягу, прем'єр-міністр Ізраїлю.

Тепер все спочатку - передвиборча компанія протягом літа, нові блоки і партії, нова розстановка сил. І нові вибори.

Вибори в Кнесет 22 скликання відбудуться 17 вересня і коштуватимуть бюджету додаткові 150 мільйонів доларів. Це новий рекорд в ізраїльській політиці - парламентські вибори двічі на рік.