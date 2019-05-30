Конгресмени-демократи заявили про можливість імпічменту Трампа. Чи є у них шанси усунути президента? Дмитро Анопченко з'ясовував це в Конгресі.

Після того, як на проміжних виборах більшість у нижній палаті Конгресу - Палаті представників - взяли демократи, - там час від часу звучали емоційні заклики відправити Трампа у відставку. Але всі розуміли - це тільки слова, всі ці заяви робилися виключно для піару.

Але зараз - інша справа. На можливість імпічменту натякнула сама Ненсі Пелоссі - спікер палати, людина дуже близька до Обами. А значить, це вже не особиста ініціатива окремих конгресменів, а цілеспрямований план, пов'язаний з майбутніми виборами.

Спочатку "артпідготовка" - заяви глави юридичного комітету нижньої палати.

"Що стосується питання імпічменту, то можливі всі варіанти розвитку подій, тут нічого не треба виключати", - заявляє Джерролд Надлер, глава юридичного комітету Палати представників Конгресу США.

Потім - удар потужніший. Спікер озвучила - мовляв, тих, хто налаштований радикально - серед її колег-конгресменів вже зараз чотири десятки. І хоч "це питання наразі не в порядку денному" - конгрес повинен "провести власне розслідування щоб з'ясувати правду".

Навіщо демократам вся ця політична гра - пояснив в ефірі CNN знаменитий соціолог професор Лайтман, який передбачив результати 9 останніх президентських виборів і жодного разу не помилився.

"Ви вважаєте, що Трамп обов'язково переможе у 2020 році, якщо не трапиться що? - Якщо демократи не зберуться з силами і не використовують своє конституційне право і не зважаться на імпічмент!"

За словами вченого, в іншому випадку - Трамп втримається при владі ще 4 роки. Причому, сам імпічмент Нижня палата може тільки ініціювати - затвердити його повинен Сенат, де у республіканців більшість, а значить відставки все одно не буде.

Але пов'язаний із цим публічний скандал, схоже, - останній шанс для демократів не допустити переобрання Дональда Трампа. І зараз вони фактично пробують ґрунт, перш ніж зважитися на це... чи не зважиться.