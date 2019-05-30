Чи потрібно контролювати свободу думки в Інтернеті - обговорювали сьогодні під час круглого столу у Верховній Раді.

Проведення заходу за участі закордонних колег ініціювала народний депутат Юлія Льовочкіна разом із Асоціацією з підзвітності демократії в Інтернеті та парламентським комітетом з питань свободи слова.

Під час дискусії торкнулися також питання свободи слова в Україні. На думку іноземних гостей, українські медіа під час виборчої кампанії дотримувалися принципу плюралізму думок, але не завжди були вільними у висловлюваннях.

"Ви повинні вирішувати проблеми у вашому медіа-просторі, враховуючи досвід іноземних країн, та навчатися на їхніх помилках. Останні вибори президента в Україні привернули увагу медіа й викликали чимало дискусій. Весь час за українським медіа-простором спостерігає іноземна спільнота, тож Україна має стежити за власним медіа-простором", - наголошує Ден Шефет, радник Ради Європи з питання Інтернет-омбудсмена.

"Я уважно спостерігаю за українським інформаційним простором ще з 2004 року протягом усіх виборів, що тут відбувалися. А сьогодні ми обговорювали ситуації, коли в будь-якому медіа редактор бере на себе відповідальність за контент. А в Інтернет-просторі немає жодних редакторів. То хто ж відповідальний за те, що пишуть? Парламент і уряд України, на мою думку, мають за цим стежити й виявляти будь-які загрози державності в Інтернеті", - зазначає Том Хойєм, член Ради Асоціації з підзвітності та демократії в Інтернеті.