Жуткое ДТП под Тернополем: в аварии погибли сотрудники "Укрэнерго" [ Редактировать ]
В результате жуткого ДТП под Тернополем погибли сотрудники "Урэнерго". Об этом сообщили руководитель предприятия Всеволод Ковальчук на странице в Facebook.
Жертвами аварии стали 4 человека, еще один находится в тяжелом состоянии. Ранее в полиции сообщали о трех погибших.
"У нас в компании произошла трагедия. При возвращении с места выполнения работ на линии 750 кВ Хаес-Жешув линейная бригада Тернопольского участка Юго-Западной ЭС в составе старшего мастера, трех электромонтеров и водителя попала в дорожно-транспортное происшествие", - написал Ковальчук.
По его словам, при лобовом столкновении с грузовиком на месте погибли трое коллег, четвертый скончался в больнице. Водитель в тяжелом состоянии находится в медицинском учреждении.
Ранее сообщалось, что под Киевом после ДТП похитили женщину.
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