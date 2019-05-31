В пятницу, 31 мая, президент Украины Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект об незаконное обогащение. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк в эфире одного из украинских телеканалов.

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"Завтра будет внесен закон о возвращении уголовной ответственности за криминальное обогащение, который был отменен Конституционным судом", - заявил Данилюк.

Напомним, Зеленский приступил к воплощению мечты "о государстве в смартфоне". А представитель Зеленского в Раде назвал ключевые приоритеты в работе президента.