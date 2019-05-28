Представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил о приоритетах Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в интервью одному из украинских телеканалов в понедельник, 27 мая.

По словам Стефанчука, принятие закона о снятии неприкосновенности с депутатов является первоочередной задачей нового президента. Также он отметил, что Зеленский видит для себя три первостепенных задания - это отмена неприкосновенности, реформа избирательного кодекса и восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение.

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"Президент не верит в эффективность работы этой Верховной Рады. Проект закона о депутатской неприкосновенности был инициирован Порошенко еще в 2017 году, он уже находится в Верховной Раде", - рассказал он.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский намерен внести в парламент законопроект о референдуме. Также Стефанчук заявил, что глава государства не будет подписывать принятые Верховной Радой законы. Кроме того, Зеленский совершил первую рабочую поездку в качестве президента в Луганскую область.