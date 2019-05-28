Представитель Зеленского в Раде назвал ключевые приоритеты в работе президента [ Редактировать ]
Представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил о приоритетах Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в интервью одному из украинских телеканалов в понедельник, 27 мая.
По словам Стефанчука, принятие закона о снятии неприкосновенности с депутатов является первоочередной задачей нового президента. Также он отметил, что Зеленский видит для себя три первостепенных задания - это отмена неприкосновенности, реформа избирательного кодекса и восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение.
"Президент не верит в эффективность работы этой Верховной Рады. Проект закона о депутатской неприкосновенности был инициирован Порошенко еще в 2017 году, он уже находится в Верховной Раде", - рассказал он.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский намерен внести в парламент законопроект о референдуме. Также Стефанчук заявил, что глава государства не будет подписывать принятые Верховной Радой законы. Кроме того, Зеленский совершил первую рабочую поездку в качестве президента в Луганскую область.
по теме
Инаугурация Зеленского: в комитете получили семь постановлений
В Комитете по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины получили семь постановлений по инаугурации
Александр Данилюк: что известно о новом секретаре СНБО
Зеленский подписал указ о назначении экс-министра финансов Украины Александра Данилюка секретарем СНБО
Президент подписал еще два указа
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа
Зеленский вернул гражданство Михеилу Саакашвили
Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили
Зеленский назначил секретаря СНБО: кто им стал
Владимир Зеленский подписал указ о назначении секретаря СНБО Украины