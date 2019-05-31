"Украинцы требуют наказать коррупционеров": Зеленский встретился с главами НАБУ и САП [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артемом Сытником и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назаром Холодницким. Об этом сообщили в пресс-службе АП.
Целью встречи было обсуждение предложений по улучшению взаимодействия специализированных антикоррупционных органов, поиск путей повышения эффективности их работы. Глава государства отметил, что будет гарантировать независимость антикоррупционных институтов и защиту от вмешательства их деятельности.
Зеленский заявил, что граждане Украины требуют неотвратимости наказания для коррупционеров. Наличие ощутимых результатов в расследовании резонансных коррупционных преступлений в течение ближайших трех месяцев будет показателем способности САП и НАБУ ответить на ожидания украинцев.
Также участники встречи обсудили предложения законодательного и практического характера по совершенствованию работы специализированных антикоррупционных институтов.
30 мая Зеленский провел ряд важных встреч. Так, новый президент Украины встретился с сенатором США Робертом Портманом, а также принял в своей резиденции глав МИД Франции и Германии.
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