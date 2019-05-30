Зеленский встретился с главами МИД Франции и Германии: что известно [ Редактировать ]
30 мая в Киеве президент Украины Владимир Зеленский встретился с Министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и Федеральным министром иностранных дел Германия Гайко Маасом, сообщили в пресс-службе АП.
Глава государства отметил особую роль Франции и Германии в урегулировании ситуации на востоке Украины, в частности в рамках Нормандского формата.
"Хочу еще раз поблагодарить Президента Франции Эммануэля Макрона за поздравления с победой на выборах и за встречу еще до того, как я стал Президентом Украины. Хочу также поблагодарить немецкую сторону за то, что у меня был очень предметный разговор с Канцлером Германии Ангелой Меркель по решению приоритетных задач на востоке Украины, прекращению войны, выполнению Минских договоренностей", - заявил Владимир Зеленский.
Участники встречи обменялись мнениями об условиях и дальнейших шагах для активизации переговорного процесса по Донбассе. Глава государства также отметил, что его приоритет - возвращение всех украинских пленных.
30 мая Зеленский встретился с сенатором США. Кроме того, президент Украины встретился с семьями пленных украинцев. Также глава государства сформировал делегацию в Трибунале ООН по делу против России.
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