Цены на продукты: почем мясо, овощи и яйца [ Редактировать ]
Стоимость овощей, мяса и яиц с начала года выросла. Об этом свидетельствуют данные Инфляционного барометра.
Так свинина подорожала на 5,46%. По состоянию на 31 мая килограмм стоит 109,61 грн.
Также подорожали другие виды мяса, овощи, рис, сахар и хлеб.
Так, говядина выросла на 6,53% - 135,95 грн/кг. Мука добавила 7,01% - 14,34 грн/кг. Ржаной хлеб стал дороже на 14,41% - 29,61 грн/кг.
Рекордно подорожали овощи. Свекла и картофель добавили более 90%. Свекла стоит 26,99 грн/кг. Картофель - 19,88 грн/кг.
С начала года сало подешевело на 0,62% - 130,09 грн/кг. Капуста - 47,3%. Килограмм стоит 13,75 грн.
Яйца упали в цене на 19,26% - 26,12 грн за десяток.
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