В ефірі програми "Подробиці тижня" з Олексієм Ліхманом прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів про співпрацю з Володимиром Зеленським, взаємодію з Міністерством фінансів та про свою відставку.

Чи ви вже обговорювали з президентом ситуацію, що склалася? Чи можлива тепер конструктивна співпраця між урядом і главою держави, зважаючи, що Зеленський запропонував уряду піти у відставку?

-Можу точно сказати, що питання про відставку не було моєю емоцією. Це була моя чітка позиція. Якщо президент говорить про те, що він бачить, що уряд мав би піти у відставку - я ніколи за крісла не тримався і не збирався цього робити, але з іншого боку, можу сказати, що на мені, як на прем'єр-міністрові висить величезна відповідальність, яку я ніколи не боявся нести. Тому я подав заяву про відставку і попросив парламент її розглянути. Парламент не прийняв мою відставку, тому я буду працювати далі. Я наголошую на тому, що викликів у нас є не менше, ніж було до президентських виборів і можу сказати, що зараз потрібне розумне управління. Зараз люди в очікуванні позитивних речей, але з іншого боку є тривога, тривога про те, чи буде стабільність. Я вважаю, що моє головне завдання - зберігати стабільність і втримати країну для того, щоб ми не зійшли з тієї дороги, яка має назву "економічне зростання", гідне обслуговування боргу, щоб у людей була стабільність. Після вчорашнього засідання Ради, де було розглянуто моє питання про відставку, ще раз можу сказати, що уряд буде працювати не менш активно, ніж ми працювали досі. Що стосується взаємодії з президентом - я говорив завжди, все те, що робить країну сильнішою - я буду абсолютним партнером. Якщо хтось думає інший сценарій - це не для мене.

Цього тижня завершила роботу місія МВФ. І на цю тему одразу кілька запитань. Як ви оцінюєте результати роботи місії? Чи виконує наша держава зобов'язання? Якими далі будуть відносини України з Фондом? І коли очікувати на черговий транш?

Мій девіз - стабільність. Для цього нам потрібна міжнародна економічна взаємодія з міжнародними організаціями. У тому числі, це підтвердив президент. Ми не зможемо зараз подолати ті виклики, які стоять перед нами, не користуючись підтримкою міжнародних організацій, зокрема і міжнародним валютним фондом. Моя логіка полягає в наступному: ніяких дефолтів, тільки зростання. Є питання у неефективності роботи українських шахт, зараз багато речей є, які ми могли би ще зробити до виборів. Але місія коли приїхала - вони переглянули програму. Зараз, коли були оголошені вибори парламентські - вони сказали, добре, якщо ви оголосили вибори - це значить, що буде формування нового уряду і яка буде політика на майбутнє і тоді вони будуть говорити про те, яка буде програма. До цього періоду має бути стабільність. Я таке завдання поставив перед Міністерством фінансів.

Чи можливо, що після перевиборів міжнародний валютний фонд скаже "ні"?

Міжнародний валютний фонд заявив, що вони готові співпрацювати з Україною. Думаю, що буде програма доповнена серйозними питаннями для реалізації Україною. Вважаю, ща та програма, яку ми виконували - була оптимальною і достатньо ефективною. Але вибори зараз нас фактично зупинили. З міжнародним валютним фондом ми не припинили співпрацю.

Приводом для скликання РНБО сьогодні - стала ситуація у вугільній галузі. А на цю тему повідомлення в ЗМІ зазвичай однотипні - про проблеми. Або зарплату затримують і гірники страйкують, або, на жаль, відбуваються аварії. Яким є ваш погляд на стан справ у галузі? Та що треба зробити, щоб вирішити це?

Головне в вугільній галузі - працівники. Питання безпеки є надзвичайно серйозної ваги. Безумовне співчуття родинам, які втратили своїх близьких, ніякими грошима це компенсувати не можливо. Я в той же день підписав доручення на проведення перевірки і зараз держпраці працює над тим, що там було зроблено і вони повідомлять, чому відбувся цей обвал. Але суть не в тому, що обвал відбувся з певних технічних причин. Суть в тому, що наші шахти вже більше 50-60 років знаходяться у такому стані. Для того, щоб їх модернізувати - треба десятки міліардів покласти, а в наших умовах - проблем, які накопичились в державі, це надзвичайно складно. На нараді було озвучено, що на різноманітних шахтах є різноманітні схеми, які "вимивають" гроші самих шахт. Тому негайно було озвучено питання з цим розібратись. Якщо в шахтах немає перспективи - треба знаходити представникам абсолютно адекватну роботу. Але елементарно не вистачає грошей. Тоді потрібно шукати спільні кошти, де неможливо взяти. Я би із задоволенням знайшов би сім міліардів і проінвестував. Я не один раз говорив про те, що мене не влаштовує ситуація у вугільній галузі і вона нікого не влаштовує в цілому.

На РНБО говорили й про інші енергетичні питання. Зокрема, щодо запуску ринку електроенергії з 1-го липня. СБУ попередила про можливі проблеми у зв'язку з цим. А експерти уже влітку прогнозують стрибок ціни на електрику для населення. Чи справді ситуація загрозлива? Що ви думаєте з цього приводу?

Парламент опрацьововав цей закон для того, щоб він відповідав повністю законодавству. Верховна Рада прийняла рішення про те, що цей закон вступить в дію з 1 липня 2019 року. В Уряду є тільки одна можливість забезпечити запуск ринку так як визначено в законі. Інакше один закон про електричну енергію припинить діяти, а з 1 липня вже буде діяти новий закон. Що стосується готовності, то ми це проговорювали, експерти говорять, що це буде зроблено. Я повністю підготовив всю нормативну базу. В середу ми вірішимо ще декілька питань і вся нормативна база буде ухвалена. Але що для мене важливо в цьому ринку - не має збільшитись ціна для населення і тут законом маємо можливість обмежити цю ціну і ми це зробимо. Друге питання - не має зростати ціна для промисловості. На сьогоднішній день треба прийняти рішення уряду, щоб обмежити цю ціну і для промисловості. Я все зроблю для того, щоби для населення не піднялась ціна, і, можливо, якісь невеличкі коливання для промисловості. Я ніяких серйозних підвищень бути не може. Я це не підтримую. Хочу сказати, що українські шахти накопичили 32 міліарди гривень боргів за електричну енергію.

Якщо говорити про поточні справи, то є багато побоювань щодо виконання держбюджету. Мовляв, план доходів на цей рік виконується не повністю. Чи це правда? Та що очікувати людям? Чи не буде затримок соціальних виплат?

Я ще раз наголошую на тому, що моє завдання ключове - забезпечити стабільність і втримати ситуацію. Я все зроблю для того, щоб ніяких затримок не було. Це план, який я розумію як виконувати.

Почалася передвиборча кампанія. Ви оголосили про плани іти у парламент. Ось з цього приводу є також одразу кілька запитань. Як ви будете суміщати це з управлінням урядом? Що запропонуєте виборцям? І чи готові до об'єднання з іншими політичними силами?

Все те, що стосується передвиборчої кампанії, то все досить суворо і виписано законом. Я буду діяти тільки в межах закону, щоби не порушувати ніяких норм. Що стосується парламентської кампанії, я прийняв рішення іти в парламент, це правда, для того щоб продовжити ті зміни, про які ми будемо говорити пізніше. Більше того хочу сказати, що кампанія, яку я очолюю - це партія, яка об'єднає людей не тільки які будуть претендувати на мандати, але і зможуть робити якісно свою справу. Я прийшов працюватив уряд України і в мене не було можливості створювати свою команду, приймати необхідні рішення, тому шо коаліція, дуже багато є різних моментів. Але коли я можу отримати мандат від людей під конкретну програму? Я знаю як цю програму реалізувати і знаю конкретні справи, які потрібні для того, щоб Україна стала сильною. Я вважаю, що досвід, який я здобув на посаді прем'єр-міністра дає всі підстави говорити мені про те, що я можу чесно відпрацьовувати ту довіру, яку від людей отримає наша команда.