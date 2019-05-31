Вы, вероятно, знаете, насколько трудно изменить привычное мышление и поведение, чтобы адаптироваться к неизбежным изменениям. Неважно, каких перемен вы хотите добиться - похудеть, начать заниматься спортом, выучить иностранный язык, пережить потерю - вы должны найти в себе силы следовать принятому решению.

Сосредоточьтесь на том, чего вы хотите достичь. Откажитесь от завышенных ожиданий. Не берите на себя больше, чем сможете вынести каждый день. Держите в голове цель, делая шаги, большие и маленькие, в нужном направлении, давая себе передышку время от времени, пишет издание Factinterest.

Запишите свою цель

Сформулируйте долгосрочную задачу – привести себя в форму, стать общительнее, найти высокооплачиваемую работу, пережить горе. Эту цель вам, вероятно, понадобится разбить на мини-задачи. Каждое утро записывайте самый маленький шаг в выбранном направлении, который вы можете сделать сегодня, чтобы почувствовать себя лучше, оставаться мотивированным и закончить день в приподнятом настроении.

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Признайте, что у вас будут хорошие и плохие дни

Именно поэтому нельзя упускать из поля зрения общую картину. Вы не всегда сможете заставить себя тренироваться, приготовить идеально сбалансированный обед или разослать резюме. В плохой день ограничьтесь тем, что вам по силам. Сделайте несколько шагов по направлению к цели, а потом скажите себе: "На сегодня хватит". В удачный день, когда вы полны сил, вы обязательно наверстаете упущенное.

Примите свои ограничения

Установите разумные ожидания относительно того, что реально достичь.Да, вы должны подталкивать себя, но если будете давить слишком сильно, быстро вымотаетесь и сдадитесь. Не настраивайтесь на разочарование.

Следите, как вы разговариваете с собой

Возможно, у вас выработалась привычка критиковать и унижать себя, жестоко наказывать за ошибки, обвинять за то, что вы не справились лучше. После таких сеансов "самокритики" вы чувствуете себя безнадежным неудачником. А сформировав негативное мнение о себе, вы будете думать, что не заслуживаете лучшего.



Чтобы поменять жизнь, нужно изменить образ мышления. Всякий раз, когда у вас возникает негативная мысль, например: "Я не справлюсь" или "Это не сработает", заменяйте ее на позитивную: "Я сделаю все, что в моих силах, и ситуация улучшится".

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Начинайте медленно и двигайтесь постепенно

Не пытайтесь сделать все сразу. Это бессмысленная затея, потому что изменения – постепенный процесс. Меняйте свой образ жизни шаг за шагом.

Не переживайте из-за ошибок

Возьмите себя в руки и продолжайте двигаться вперед. Провалили собеседование? Попытайтесь исправить то, что пошло не так, извлеките уроки из допущенных ошибок и записывайтесь на следующее интервью!

Не делайте то, что терпеть не можете

Вы вряд ли сможете долго придерживаться новых правил. Не заставляйте себя есть продукты, которые ненавидите, просто потому что считаете их полезными. Всегда можно найти равноценную замену. Не покупайте абонемент в спортзал, если не любите заниматься на тренажерах. Запишитесь в бассейн или на теннисный корт. Выбирайте то, что вам нравится!

Сосредоточьтесь на том, как приятно достичь цели, а не на том, как это трудно сделать

Маленькие успехи складываются в большие победы. Хвалите себя за каждый шаг, который приближает вас к цели.

Начните вести дневник

Следите за своим прогрессом, пересматривая краткосрочные задачи, пока держите в уме главную цель. Ведите дневник, записывая свои планы и результаты. Это даст вам возможность вернуться и пересмотреть свои решения. Вы сможете оценить, как много вы достигли, и что еще осталось сделать.

Избегайте людей или ситуаций, которые заставляют вас опустить руки

Поддерживайте отношения с людьми, которые понимают, как вам трудно, вдохновляют вас и поддерживают мотивацию. Их помощь станет ключом к вашему успеху!

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