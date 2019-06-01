"Северный поток-2": в США назвали возможные санкции [ Редактировать ]
В официальной базе Конгресса США был опубликован документ, который подготавливался сенаторами Тедом Крузом, Джоном Баррассо, Томом Коттоном и Джином Шахин, что предполагает санкции в отношении участников "Северного потока-2", передает "РБК-Украина".
В законопроекте предусматриваются в первую очередь ограничения, которые будут вводиться против инстранных компаний, которые предоставляют свои специализированные суда для укладки труб Nord Stream 2 в Балтийском море. В документе сказано, что ограничения необходимо вводить, если судно укладывает трубы на глубине от 100 футов ниже уровня моря.
Также американские законодатели предлагают вводить ограничения против физических и юридических лиц, которые "сознательно" оказывают гарантийные или страховые услуги этим судам.
К этим лицам президент США может вводить более пяти видов санкций, среди которых отказ кредитования или страхования, отказ в выдаче лицензии или разрешение на экспорт товаров и технологий из США, запрет американских финучреждениям выдавать ссуды или кредиты в течение года, запрет на работу с госдолгом США, запрет на проведение платежей в зоне американской юрисдикции и сделок с собственностью, запрет на инвестирование капитала.
Также правительство США имеет право не заключать контракты на закупку товаров или услуг иностранного лица. Кроме этого, директорам и акционерам с контрольным пакетом акций в таких компаниях может быть отказано в выдаче визы или запрет на въезд в США.
Ранее сообщалось, что строительство "Северного потока-2" перенесли.
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