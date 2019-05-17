Строительство "Северного потока-2" перенесли [ Редактировать ]
Компания Nord Stream 2 AG заявила о переносе сроков строительства газопровода "Северный поток-2" на более поздний период. Как говорится в заявке компании, проект будет готов к эксплуатации во второй половине 2020 года, если Дания даст разрешение на строительство к югу-востоку от Борнхольма.
Как отмечается в документе, размещенном, на сайте Датского энергетического агентства, планируется строительство двух параллельных подводных трубопроводов диаметром 48 дюймов для транспортировки около 55 млрд кубометров на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне страны.
В документе также сообщается, что разрешения на строительство газопровода были выданы в Швеции, Германии, Финляндии и России. Подготовительные работы на суше и на море начались в 2018 году во всех четырех в странах, и в настоящее время ведется прокладка трубопровода в водах Германии, Швеции и Финляндии.
На днях В "Газпроме" заявили, что "Северный поток-2" пересек экватор. Кроме того, компания, стоящая за газопроводом "Северный поток-2", пригрозила подать в суд на ЕС.
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