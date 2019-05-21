Глава Министерства энергетики США Рик Перри выразил надежду на то, что палата представителей и сенат конгресса США подготовят законопроект, который будет предполагать ограничения в отношении компаний, работающих над строительством газопровода "Северный поток-2", передает "Униан".

"Я ожидаю в не столь отдаленном будущем, что Сенат США и Палата представителей направят президенту США законопроект, который будет предполагать очень, очень тяжкие ограничения для компаний, которые продолжают вести дела с проектом "Северный поток - 2". Так что следите за новостями", - сказал Рик Перри.

Ранее сообщалось, что строительство "Северного потока-2" перенесли.