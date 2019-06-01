У Коростені у День захисту дітей влаштували танцювальний конкурс, спортивні змагання та інтелектуальні ігри.

Як розважалися малеча - розкажуть наші кореспонденти.

У ритмі вальсу тут зустрічають День захисту дітей. Десятки глядачів зійшлися, щоб підтримати випускників, які боротимуться за першість міста. А от деякі глядачі прийшли надихнутися ідеями для виступу наступного року:

"Ми прийшли подивитись, хто може нас потренувати в наступному році".

"Гарні костюми, гарні, синхронність, підтримки гарні, люди гарні".

"Діти себе представляють, школи теж представляють - і це гарний вклад в розвиток молоді в Україні, в Коростені".

Конкурс "Коростенський вальс" у місті вже став традицією. Ту його організовують утретє за підтримки народних депутатів.

"Діти хочуть танцювати - ви подивіться, який фестиваль, вальс! Здавалось би, сьогодні - сучасне життя, якісь новітні танці, - "брейк", там, що завгодно, - і раптом, вальс! Класика! Щось таке красиве! З яким задоволенням вони беруть в ньому участь, ми відчуваємо, що цей зв'язок - зв'язок поколінь, культури, - він має бути. Тому зробили в Коростені. І він буде! І ми обов'язкового будемо його теж підтримувати", - зазначив Володимир Арешонков, народний депутат, фракція "Блок Петра Порошенка".

Утім лише танцями в День захисту дітей не обмежилися. На спортивних майданчиках і в місцевих парках влаштували змагання. Тут спортсмени української збірної з карате. Кілька днів тому ці дітлахи вибороли третє місце на Чемпіонаті світу. Тож діляться враженнями.

"Було дуже багато людей в категорії і вони могли бути вищі за мене. - Все вийшло найкраще? - Так", - говорить Дарина, спортсменка.

"Рівень був високий. І коли ти виходиш на поєдинок - в тебе є таке відчуття страху, відчуття - що ти можеш програти... але коли ти виходиш на поєдинок - в тебе сидить тренер, він допомагає, і перемагаєш", - ділиться враженнями Дмитро, спортсмен.

Спробував свої сили в змаганнях, зокрема в армреслінгу, і народний депутат Юрій Павленко. Політик каже, такі заходи мають відбуватися в кожному, навіть найменшому містечку України.

"Дуже важливо, аби політика захисту прав дитини стала пріоритетною, щоби кожен чиновник, кожен дорослий - розумів чітко свої функції і відповідальність перед кожною дитиною. Щоб дорослі, незалежно від того - це батьки, вчителі, тренера, або президент України - бачили результати своєї роботи по відношенню до дитини не в звітах, не в красивих промовах, а бачили результати в очах дитини, - щастя, радість", - зазначив Юрій Павленко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

За словами міського голови Коростеня, День дитинства в місті завжди відзначали з розмахом. Мовляв, свято організовують не для "галочки", а для задоволення дітей.

"Ми охоплюємо дітей учасників АТО, діти із сімей інвалідів, дітей малозабезпечених. У цей день ми також проводимо цікаві спортивні змагання - у нас, до речі, сьогодні відкривається ще один пляж, де теж багато цікавого буде. А ще, в нас є пляж, де спортивні тренажері, де ми проводимо спортивні змагання для дітей", - підкреслив Володимир Москаленко, міський голова Коростеня.