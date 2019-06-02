Трагедія на фестивалі Kozak Fest: загинула людина [ Редактировать ]
На Дніпропетровщині під час музичного фестивалю Kozak Fest одна людина загинула, ще двоє потрапили до лікарні.
У ніч з першого на друге червня, коли на сцені виступали артисти, здійнялася буря.
Вітер сягав двадцяти п'яти метрів на секунду. Дах сцени не витримав напору стихії, металеве покриття відірвалося і впало прямо у натовп. У результаті сорока восьмирічний працівник фестивалю загинув на місці. У поліції відкрили кримінальне провадження. Ще двох людей з переламами ніг доправили до лікарні. Вже сьогодні їх відпустили додому. Рятувальники ж зауважують: буревій накоїв лиха як на місці проведення музичного фестивалю , так і за його межами. У П'ятихатському районі вітер повиривав сотні дерев.
"Із цих заторів, 53 автомобіля витягли і 135 здається людей з автомобілів на тверде покриття, з місця проведення були витягнені. Цілу ніч наші працівники по всьому району, по місту Пятихатки прибирали з проїжджої частини ці пошкоджені повалені дерева", - говорить Юрій Омельянченко, начальник 34 пожежно-рятувальної частини ДСНС у Дніпропетровській області.
по теме
Затонулий катер: в Угорщині заарештували капітана круїзного лайнера
Українського капітана круїзного лайнера, який зіткнувся з катером, арештували в Угорщині на місяць. Відповідне рішення виніс окружний суд у Будапешті напередодні з огляду на те, що капітан іноземець і може утекти з країни
На фестивале KOZAK Fest ураган снес крышу, есть жертвы
В субботу, 1 июня, в селе Желтоалександровка Днепропетровской области обвалилась крыша проходящего там этно-рок-фестиваля Kozak FEST
Аварія у Будапешті: капітана туристичного теплохода взяли під варту
За версією слідства, 64-річний громадянин України, капітан річкового теплохода допустив недбалість, яка призвела до масових жертв
У Чикаго випав град завбільшки із м'яч для пінг-понгу
Американський штат Іллінойс накрило штормом. Місцеві викладають у мережі кадри негоди. Подекуди пориви вітру сягають 150 метрів за секунду
У лікарні Дніпра помер поранений боєць
Медики 5 діб намагалися врятувати йому життя, однак усі реанімаційні заходи були безуспішними