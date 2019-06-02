На Дніпропетровщині під час музичного фестивалю Kozak Fest одна людина загинула, ще двоє потрапили до лікарні.

У ніч з першого на друге червня, коли на сцені виступали артисти, здійнялася буря.

Вітер сягав двадцяти п'яти метрів на секунду. Дах сцени не витримав напору стихії, металеве покриття відірвалося і впало прямо у натовп. У результаті сорока восьмирічний працівник фестивалю загинув на місці. У поліції відкрили кримінальне провадження. Ще двох людей з переламами ніг доправили до лікарні. Вже сьогодні їх відпустили додому. Рятувальники ж зауважують: буревій накоїв лиха як на місці проведення музичного фестивалю , так і за його межами. У П'ятихатському районі вітер повиривав сотні дерев.

"Із цих заторів, 53 автомобіля витягли і 135 здається людей з автомобілів на тверде покриття, з місця проведення були витягнені. Цілу ніч наші працівники по всьому району, по місту Пятихатки прибирали з проїжджої частини ці пошкоджені повалені дерева", - говорить Юрій Омельянченко, начальник 34 пожежно-рятувальної частини ДСНС у Дніпропетровській області.