На Буковині відкрили пам'ятник хореографу ансамблю "Смеречина" [ Редактировать ]
На Буковині напередодні відкрили пам'ятник знаному хореографу - художньому керівнику ансамблю "Смеречина" Валерію Васькову. Саме у ньому починав свій творчий шлях Василь Зінкевич - задовго до появи "Червоної рути". А Софія Ротару співпрацювала з колективом кілька років. Про легендарного хореографа і танцювального новатора - дивіться далі.
Ці стіни танцювального залу в невеличкому містечку Вижниця бачили не одне покоління артистів. Саме тут, півстоліття тому, заснували знаний у всьому світі танцювальний колектив "Смеречина".
"Ось у нас є фотографія, на якій учасники 50 років назад, де Зінкевич був керівником нашого ансамблю - він створив цей ансамбль у свій час ще задалеко до пісні "Червона рута"".
Згодом колектив очолив Валерій Васьков. І почав старанно вивчати буковинський фольклор. А відтак «Смеречину» перетворив з аматорського колективу на театр буковинського танцю.
"Був доданий такий колорит, смак, живописність в хореографію, в живописність костюмів. Додалася автентика", - говорить Геннадій Звягінцев, керівник народного ансамблю танцю "Смеречина".
За півстоліття існування колективу змінилися артисти й танцювальні вистави. Єдине залишилося незмінним - раритетні костюми.
"э свої техніки -техніка зав'язування хусток на кожному танці є різною. Так само плахти, сорочки. Прикраси дуже багато використовуються", - говорить Мар'яна Семовинюк, хореограф.
Справжнім проривом "Смеречини" вважають композицію "Маланка" - про гуляння під час різдвяних свят. Танцюристи тривалий час виступали із Софією Ротару, отримали сотні грамот та відзнак. І все під керівництвом саме Васькова.
"Сам купляв за свою зарплату мізерну, ночував і днював у будинку культури. Сам шив навіть чоботи, віночки сам робив. Я кажу - ти ще вишивав би. Він каже - і би вишивав", - говорить Маріта Васькова, дружина Валерія Васькова.
Та наприкінці 90, через відсутність фінансування, Васьков переїздить до Португалії. До Буковини він так і не повернувся - у 2015 помер. На згадку про геніального хореографа, в його рідній Вижниці відкрили пам'ятник. Символічно біля нього танцює "Смеречина".
Бронзовий монумент встановили перед Будинком культури, в якому працював Васьков. Тепер тут планують влаштовувати танцювальні фестивалі.
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