Украинская певица Оля Полякова заявила, что идет в политику и создает свою партию. Об этом вокалистка рассказала на "Форуме женского партнерства". Соответствующее видео было опубликовано в Facebook.

Она утверждает, что женщины являются "силой" Украины.

"Сейчас начнется предвыборная гонка в парламент. И мне надоело голосовать за какого-то дядю с плакатом, про которого я ничего не знаю. Понимаете? И миллионам людей очень хочется знать лично людей, за кого они будут голосовать. Поэтому я официально заявляю - я начинаю создание партии, которая будет отвечать данному запросу. И это будет первая женская партия Украины", - рассказала Полякова.

Артистка добавила, что это заявление не является шуткой и ей в команду нужны девушки.

До анонсирования создания своей партии Полякова задалась вопросом "почему мы живем в стране, где правила устанавливают только мужчины"? Она считает, что они не всегда умны, и певицу это не устраивает. Возможно именно такая ситуация заставила вокалистку пойти в политику.

Полякова также вспомнила таких политиков-женщин, как Ангелу Меркель, Мишель Обаму и Терезу Мэй. Она уверенна, что женщинам необходимо "брать на себя ответственность" и делать самостоятельно то, что не могут другие.

Ранее сообщалось, кто сможет попасть в партию Вакарчука. Кроме того, Виктор Павлик заявил о намерении идти в депутаты.