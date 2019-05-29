Оля Полякова идет в политику [ Редактировать ]
Украинская певица Оля Полякова заявила, что идет в политику и создает свою партию. Об этом вокалистка рассказала на "Форуме женского партнерства". Соответствующее видео было опубликовано в Facebook.
Она утверждает, что женщины являются "силой" Украины.
"Сейчас начнется предвыборная гонка в парламент. И мне надоело голосовать за какого-то дядю с плакатом, про которого я ничего не знаю. Понимаете? И миллионам людей очень хочется знать лично людей, за кого они будут голосовать. Поэтому я официально заявляю - я начинаю создание партии, которая будет отвечать данному запросу. И это будет первая женская партия Украины", - рассказала Полякова.
Артистка добавила, что это заявление не является шуткой и ей в команду нужны девушки.
До анонсирования создания своей партии Полякова задалась вопросом "почему мы живем в стране, где правила устанавливают только мужчины"? Она считает, что они не всегда умны, и певицу это не устраивает. Возможно именно такая ситуация заставила вокалистку пойти в политику.
Полякова также вспомнила таких политиков-женщин, как Ангелу Меркель, Мишель Обаму и Терезу Мэй. Она уверенна, что женщинам необходимо "брать на себя ответственность" и делать самостоятельно то, что не могут другие.
Ранее сообщалось, кто сможет попасть в партию Вакарчука. Кроме того, Виктор Павлик заявил о намерении идти в депутаты.
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